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Новый ТРЦ построят рядом со сгоревшей «Зимней вишней» в Кемерово

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Новый торгово-развлекательный комплекс возведут на месте недостроенной гостиницы в Кемерово рядом с торговым центром «Зимняя вишня». Его планируют достроить к 1 сентября. Об этом глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал в среду, 22 мая.

Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ
Требованиям пожарной безопасности по-прежнему не отвечают почти 10% торгово-развлекательных центров

По его словам, на протяжении многих лет там находились сваи гостиницы, строительство которой остановилось во время кризиса 2008 года.

«Мы нашли в Кузбассе целую группу патриотов, которые выкупили (землю. — Ред.) у предыдущих собственников, они приступили к стройке и уже к 1 сентября построят двухэтажный большой торговый комплекс», — цитирует Цивилева ТАСС.

Глава области также отметил, что 1 сентября в городе планируют открыть сквер памяти на месте «Зимней вишни». К этому времени должна быть завершена внешняя отделка комплекса, а внутренние работы в новом ТЦ еще продолжатся, сообщает телеканал «360».

Ранее 22 мая пострадавшая во время ЧП в «Зимней вишне» заявила в суде, что охранники одного из магазинов ТРЦ при пожаре заперли двери и отказывались выпускать людей.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.

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