Пострадавшая в «Зимней вишне» рассказала о запертых дверях магазина при пожаре

Пострадавшая в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» заявила в суде, что охранники одного из магазинов ТРЦ при пожаре заперли двери и отказывались выпускать людей. Об этом 22 мая сообщает агентство «РИА Новости».

«Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников — они двери открыли», — рассказала девушка-подросток.

По словам ее матери, охранники направляли посетителей то к одному выходу, то к другому, мотивируя это тем, что «народу много, люди спускаются по эскалатору».

«Табличек, куда идти, не было, плана эвакуации тоже, мы вышли сами, потому что знали, куда надо идти», — отметила она, добавив, что виной всему стала охватившая посетителей и персонал ТРЦ паника.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.