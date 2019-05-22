Прямой эфир
Сюжет:

Пострадавшая в «Зимней вишне» рассказала о запертых дверях магазина при пожаре

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшая в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» заявила в суде, что охранники одного из магазинов ТРЦ при пожаре заперли двери и отказывались выпускать людей. Об этом 22 мая сообщает агентство «РИА Новости».

Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ
Требованиям пожарной безопасности по-прежнему не отвечают почти 10% торгово-развлекательных центров

«Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников — они двери открыли», — рассказала девушка-подросток.

По словам ее матери, охранники направляли посетителей то к одному выходу, то к другому, мотивируя это тем, что «народу много, люди спускаются по эскалатору».

«Табличек, куда идти, не было, плана эвакуации тоже, мы вышли сами, потому что знали, куда надо идти», — отметила она, добавив, что виной всему стала охватившая посетителей и персонал ТРЦ паника.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-директора компании-владельца «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Суд оставил под арестом обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017