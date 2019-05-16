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Экс-директора компании-владельца «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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На заседании суда по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» прокурор обвинил экс-главу компании, владевшей торговым центром, в создании преступной группы. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС.

Как отметил прокурор, экс-гендиректор Юлия Богданова создала ОПГ для нарушения правил пожарной безопасности в «Зимней вишне».

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«В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Богданова распределила роли между ее участниками», — заявил прокурор.

Целью преступной деятельности было «создание видимости обеспечения требований пожарной безопасности в здании торгового центра путем минимального вложения денежных средств», сообщил гособвинитель. По его словам, в преступную группу, помимо Богдановой, входили ее подчиненные: гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок и технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев.

16 мая Заводский районный суд города Кемерово начал рассматривать по существу первое из трех уголовных дел о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». В качестве обвиняемых по этому делу проходят семь человек.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.

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