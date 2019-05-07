Суд оставил под арестом обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерово оставил под арестом до 26 октября семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», отклонив ходатайства адвокатов о переводе под домашний арест, пишет во вторник, 7 мая, «РИА Новости».

Отмечается, что в качестве довода адвокат гендиректора ТЦ Юлии Богдановой заявил в суде, что она не намерена скрываться или оказывать давление на свидетелей. Защитник Игоря Полозиненко, главы компании-подрядчика, обслуживавшей систему пожарной безопасности, подчеркнул, что у обвиняемого нет родственников или недвижимости за границей, ему некуда бежать.

Адвокат начальника пожарного караула Сергея Генина предоставила суду его награды и документы, свидетельствующие о его заслугах, но судья принял решение продлить арест.

26 апреля первое уголовное дело о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» (Кемерово) поступило в суд для рассмотрения по существу. В нем 293 тома.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек. Это гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова; технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев; совладелица ТЦ Надежда Судденок; руководитель компании, устанавливавшей пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко; сотрудник той же компании Александр Никитин; охранник торгового центра Сергей Антюшин; командир пожарного взвода Сергей Генин.

25 марта 2018 года на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово возник пожар в результате замыкания электропроводки.

В результате допущенных указанными лицами нарушений правил пожарной безопасности тушение возгорания стало невозможным. «Система пожаротушения не была подключена к сигнализации, что не позволило ей функционировать, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения находились в неисправном состоянии», — отметили в надзорном органе.

При пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей, вред здоровью различной степени тяжести причинен 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей.

21 августа завершился снос сгоревшего здания и прилегающих строений. На этом месте будет разбит сквер памяти.