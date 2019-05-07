Прямой эфир
Сюжет:

Суд оставил под арестом обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

0
Фото: РИА Новости/Александр Патрин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заводский районный суд Кемерово оставил под арестом до 26 октября семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», отклонив ходатайства адвокатов о переводе под домашний арест, пишет во вторник, 7 мая, «РИА Новости».

Отмечается, что в качестве довода адвокат гендиректора ТЦ Юлии Богдановой заявил в суде, что она не намерена скрываться или оказывать давление на свидетелей. Защитник Игоря Полозиненко, главы компании-подрядчика, обслуживавшей систему пожарной безопасности, подчеркнул, что у обвиняемого нет родственников или недвижимости за границей, ему некуда бежать.

Мертворожденный проект: «Зимняя вишня» была обречена на гибель в огне
Почему нельзя строить торговые центры в промпомещениях

Адвокат начальника пожарного караула Сергея Генина предоставила суду его награды и документы, свидетельствующие о его заслугах, но судья принял решение продлить арест.

26 апреля первое уголовное дело о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» (Кемерово) поступило в суд для рассмотрения по существу. В нем 293 тома.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек. Это гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова; технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев; совладелица ТЦ Надежда Судденок; руководитель компании, устанавливавшей пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко; сотрудник той же компании Александр Никитин; охранник торгового центра Сергей Антюшин; командир пожарного взвода Сергей Генин.

25 марта 2018 года на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово возник пожар в результате замыкания электропроводки.

В результате допущенных указанными лицами нарушений правил пожарной безопасности тушение возгорания стало невозможным. «Система пожаротушения не была подключена к сигнализации, что не позволило ей функционировать, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения находились в неисправном состоянии», — отметили в надзорном органе.

При пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей, вред здоровью различной степени тяжести причинен 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей.

21 августа завершился снос сгоревшего здания и прилегающих строений. На этом месте будет разбит сквер памяти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первое уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» направлено в суд
В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017