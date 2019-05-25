Около 20 подростков погибли при пожаре в ТЦ в Индии

По меньшей мере 19 подростков погибли при пожаре в торговом центре индийского города Сурат. Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 мая, на третьем и четвертом этажах комплекса, где проходили курсы по подготовке к экзаменам.

Свидетели трагедии рассказали, что во время пожара некоторые из тех, кто находился внутри здания, от безысходности выпрыгивали из окон. Состояние нескольких госпитализированных медики оценивают как тяжелое, пишет «Газета.ру».

Соболезнования семьям погибших уже выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В свою очередь, местные власти объявили о выплате компенсаций семьям жертв.

В связи с ЧП власти штата Гуджарат объявили срочную проверку общественных зданий и социально значимых объектов, в частности, школ, колледжей, больниц, торговых центров и других зданий, на наличие «надлежащего противопожарного оборудования».

На настоящий момент причины пожара в ТЦ города Сурат не установлены. Известно лишь, что владельцы комплекса незаконно пристроили несколько этажей, которые не отвечали противопожарным требованиям. По предварительной информации собственники здания скрылись.

В середине февраля в отеле в Нью-Дели произошел пожар. В здании на момент возгорания находилось около 150 человек, большинство из которых спали. В огне погибли 17 человек.