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Мужчина едва не поджег дочь во время заправки автомобиля в Мексике

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Фото: youtube.com/universalqro
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Мужчина чуть не поджег свою дочь во время заправки автомобиля. Инцидент, произошедший в мексиканском городе Керетаро, попал на камеру видеонаблюдения. Об этом пишет El Universal.

Во время заправки семилетняя девочка стояла на кузове автомобиля. Из-за статического электричества в какой-то момент на ее одежде вспыхнуло пламя. Ребенок успел отскочить, а мужчина от неожиданности отбросил шланг, из которого лился бензин, и огонь мгновенно распространился по заправке. Начался сильный пожар, сообщает телеканал «Звезда».

Пострадали два человека. Их госпитализировали.

В апреле сотрудник заправки в Ульяновской области получил ожоги при перекачке нефтепродуктов из нефтевоза в резервуар. Мужчина находится в реанимации. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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