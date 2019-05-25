Дельфинарий сгорел в Севастополе

В Севастопольском дельфинарии произошел пожар, уничтоживший часть крыши и инфраструктуры самого комплекса, а также расположенные рядом сувенирные магазины. Животные не пострадали.

Как пишет «РИА Новости», информация о ЧП поступила в экстренные службы города ранним утром в субботу, 25 мая. В настоящее время выгорание ликвидировано. Полиция и следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

14 мая сообщалось, что пожар произошел в контактном зоопарке в парке Победы в Ульяновске. Животные не пострадали. Причиной называют возгорание сухостоя поблизости от учреждения.