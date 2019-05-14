Пожар произошел в контактном зоопарке в Ульяновске из-за возгорания травы

В Ульяновске произошел пожар в контактном зоопарке в парке Победы. Причиной называют возгорание сухостоя поблизости от зоопарка.

«В Ульяновске произошло возгорание сухой травы в парке Победы. Пострадавших нет. Спешу успокоить жителей Ульяновской области и любителей животных: животные контактного зоопарка не пострадали во время пожара. Напоминаю, что в регионе сохраняется особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Будьте бдительны!», — приводит слова заместителя губернатора региона Сергея Люлькова 1ul.ru.

Сообщения о возгорании стали поступать от очевидцев в понедельник, 13 мая, около 17:00. Огонь вспыхнул со стороны леса и пошел на территорию веревочного парка «Адреналин», где расположен контактный зоопарк.

Первыми загорелись постройки, в которых находились корм и сено для животных. Сотрудники смогли сориентироваться и оперативно вывели кроликов, коз и уток за пределы действия огня. Ни одно животное не пострадало.

Возгорание удалось ликвидировать около 19:00. Сегодня работа парка «Адреналин» восстановлена.