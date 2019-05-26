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Трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Трое малолетних детей и мужчина погибли при пожаре в доме в деревне Скворцово Красноярского края, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Трагедия произошла в четырехквартирном жилом доме рано утром в воскресенье, 26 мая. Отмечается, что жертвы не являются родственниками, пишет «РИА Новости».

В настоящее время пожар ликвидирован. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины возгорания.

22 апреля при пожаре в одном из частных домов Казани погибли трое детей и еще столько же взрослых. ЧП произошло в Авиастроительном районе столицы Татарстана.

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