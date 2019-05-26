Огонь уничтожил жилой дом в Сыктывкаре

Частный жилой дом загорелся в Сыктывкаре в ночь на воскресенье. Об этом сообщил портал PG11.ru.

По предварительным данным, возгорание началось в гараже, а затем пламя перекинулось на деревянный дом. В результате огонь полностью охватил постройку и прилегающую территорию.

На месте происшествия работают пожарные бригады. Очевидцы рассказывают о густом черном дыме и пламени, которое разгорается и грозит перекинуться на соседние жилые дома.

25 мая в Севастопольском дельфинарии произошел пожар, уничтоживший часть крыши и инфраструктуры самого комплекса, а также расположенные рядом сувенирные магазины. Животные не пострадали.