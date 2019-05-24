Появилось видео спасения мужчины с карниза здания во время пожара

Мужчина вылез на карниз многоэтажного дома, спасаясь от пожара. Видео с места происшествия было опубликовано в сети.

Инцидент произошел в Риме. На записи видно, как мужчина, выбравшись из горящей квартиры, лежит на карнизе. При этом из окна поблизости вырывается красное пламя и густой дым.

В какой-то момент итальянец снимает с себя свитер и бросает на землю. По его словам, ему стало очень жарко. В результате, отмечает телеканал, мужчину спасли при помощи пожарной лестницы, он не пострадал.

7 мая было опубликовано видео с места сильного пожара на территории завода в городе Лысьва в Пермском крае. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.