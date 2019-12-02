В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России

Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter политик прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, не исключившего, что из-за национализма и притеснения национальных меньшинств Украина может потерять ряд областей.

«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал Кулеба.

Пост политик сопроводил картой Украины с Ростовской областью и Крымом в составе. Как пишет «РИА Новости», предположительно карта была составлена львовским географом Степаном Рудницким в период Первой мировой войны.

1 декабря сообщалось, что экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал версию становления украинского государства, согласно которой оно возникло на 300 лет раньше России.