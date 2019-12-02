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В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Политики-националисты вроде главы МВД Украины Арсена Авакова пытаются свалить провалы своего бездарного управления на Россию, которая никогда не отказывала украинскому народу в дружбе, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

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По словам парламентария, история уже не раз показывала, что времена ярых националистов — это приходящее и уходящее, и такие политики, как Аваков, не олицетворяют собой путь в счастливое будущее Украины.

«Вместо этого Украина оказывалась, как правило, либо у разбитого корыта, либо терпела огромные экономические и политические убытки. Вот и сегодня такие, как Аваков, пытаются свалить провалы своего бездарного управления на российских политиков, которые никогда не отказывали украинскому народу в дружбе и сотрудничестве», — цитирует Бальбека «РИА Новости».

Депутат напомнил, что в свое время Москва не позволила Польше уничтожить украинскую культуру, отвоевала у Османской империи и подарила Украине Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, а во время Второй мировой освободила украинские территории.

«Так что сколько б ни кричал и не ломал в стенаниях руки Арсен Аваков, он всего лишь пена, которую выбросило после шторма, и которая уже скоро исчезнет как таковая», — добавил политик.

1 декабря Аваков резко отреагировал на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможном распаде Украины из-за национализма. Российский парламентарий ранее указал, что притеснение Киевом нацменьшинств может привести к печальным последствиям.

В ответ украинский министр назвал слова Володина «новыми стеклами розовых очков» для людей, выступающих за дружбу Киева и Москвы, а также расценил заявление как «истинное стремление русского мира».

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