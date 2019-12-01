Прямой эфир

Кравчук заявил о появлении Украины задолго до России

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый украинский президент Леонид Кравчук выразил недоумение из-за того, что Москва считается «старшим братом» Киева. По его словам, «украинское княжество» появилось на 300 лет раньше России.

1 декабря в эфире телеканала «112» Кравчук призвал Киев ответить Москве новой исторической концепцией. Бывший политик заверил, что как государство Россия начала формироваться только при Иване Грозном — в XVI веке.

«Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это 300 лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!» — заявил Кравчук.

Украинские политики неоднократно делали сомнительные заявления об исторических фактах и событиях. Так, в июле бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь».

В марте экс-посол в Австрии Александр Щерба убеждал общественность, что его страна «стояла у истоков Европы», а государство называлось «не Московская, а Киевская Русь, потому что Москва была на тот момент болотом».

В России и среди специалистов в области истории подобные слова вызывали иронию и усмешку.

В частности, украинский историк Андрей Плахонин отметил, что своими «историческими справками» некоторые дипломаты выставляют себя посмешищем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков прокомментировал сообщение о «стоявшей у истоков Европы» Украине
Порошенко заявил о появлении украинцев в Крыму за тысячу лет до русских

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019