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Пушков прокомментировал сообщение о «стоявшей у истоков Европы» Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинского посла в Австрии Александра Щербы, утверждающего, что Украина «стояла у истоков Европы».

«Украина «в лице Киевской Руси» не могла стоять у истоков Европы. Не было у нее такого «лица». Не могло стоять у истоков то, чего не было. В сочетании Киевская Русь есть слово Русь, а не Украина. Украина — новообразование. Нелепы постоянные попытки придать ей ложную легитимность», — отметил политик.

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Ранее 6 марта Щерба в ответ на слова кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера о том, что Украина никогда не имела отношения к Крыму, заявил, что его страна — единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Дипломат отметил, что государство называлось не Московская, а Киевская Русь, потому что Москва была на тот момент «простым болотом».

Также Щерба высказал свое видение Крымской войны 1853–1856 годов. По его мнению, слова о «пропитанной русской кровью» крымской земле не совсем верны, так как в войне «насильно» участвовали украинские крестьяне.

Украинские политики не раз делали сомнительные заявления об исторических событиях.

Так, в июле прошлого года президент страны Петр Порошенко назвал крещение Руси европейским выбором князя Владимира, а 1 марта глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины, а Киев не раз спасал Европу от Османской империи.

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