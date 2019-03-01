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Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Россия и Белоруссия произошли от Украины, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

В своей статье для издания Observador министр назвал Украину «наследницей Киевской Руси», от которой отделились Россия и Белоруссия.

Климкин утверждает, что Украина испокон веков играла «важнейшую роль в формировании Европы и ее ценностей». По его мнению, украинцы всегда были европейской нацией, так как их менталитет полностью соответствует ценностям европейцев, пишет «Газета.ру».

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Киевская Русь, которую он отождествляет с Украиной, не один раз спасала Европу от порабощения. В качестве примера он привел татаро-монгольское нашествие и «защиту от Османской империи».

8 февраля стало известно, что с этого года на Украине будут издаваться учебники по истории, из которых школьники узнают о новом «историческом событии» в жизни страны — получении томоса об автокефалии церкви.

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