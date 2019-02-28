Евросоюз раскритиковал отмену статьи о незаконном обогащении на Украине

Европейский союз счел недальновидным решение Конституционного суда (КС) Украины об отмене уголовной статьи о незаконном обогащении, так как это негативно скажется на борьбе с коррупцией в стране.

Согласно документу, опубликованному на сайте представительства Консультативной миссии ЕС на Украине (EUAM), инстанция неправильно истолковала соответствующую норму Уголовного кодекса. В частности, не был проведен глубокий анализ нынешней ситуации в стране и опыт применения аналогичной статьи в странах Европы. Авторы материала напоминают, что криминализация незаконного обогащения и борьба с коррупцией являются одним из условий предоставления украинской стороне кредитов Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ), пишет «Федеральное агентство новостей».

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис также высказал озабоченность решением Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. По его словам, ЕС проанализирует мотивы инстанции и возможные последствия этого шага.

Ранее, 27 февраля, стало известно, что КС Украины признал статью о незаконном обогащении неконституционной. В решении суда говорится, что эта норма не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, так как подозреваемые должны сами доказывать законность своего капитала.

В феврале специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины отказались возбуждать дело о незаконном обогащении в отношении кандидата в президенты, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

25 февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения президента Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В свою очередь, в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

На этом фоне 26 февраля бывший премьер-министр Украины, кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко. По мнению Тимошенко, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Всего за высший государственный пост будут бороться 44 кандидата, что является рекордным числом в современной истории страны.