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Генпрокурор Украины поддержал отмену статьи о незаконном обогащении

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Фото: TASS/Zuma
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко поддержал решение Конституционного суда страны о признании статьи о незаконном обогащении не соответствующей основному закону республики. По его словам, она была нерабочей.

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Луценко подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро страны не смогло привлечь по этой статье ни одного чиновника и статья изначально была неприменима на практике. Поэтому выражать недовольство решением суда, по его словам, могут только те, кто не вчитывался в документ, приводит его слова «РИА Новости».

«Глава государства намерен немедленно внести в парламент новый закон, который будет действенным, эффективным, чтобы незаконное обогащение в нашей стране наказывалось не на словах, а на деле», — заявил чиновник.

Ранее 27 февраля «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что КС Украины признал статью о незаконном обогащении неконституционной. В решении говорится, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, так как подозреваемые должны сами доказывать законность своего капитала.

В феврале специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины отказались возбуждать дело о незаконном обогащении в отношении кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

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