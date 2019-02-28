Верховная рада поручила расследовать злоупотребления в «Укроборонпроме»

Верховная рада поручила расследовать факты злоупотреблений на предприятиях государственного концерна «Укроборонпром», о которых стало известно по итогам журналистского расследования.

Решение о формировании специальной следственной комиссии было принято парламентариями в четверг, 28 февраля. Ее полномочия будут распространяться на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018–2019 годах, пишет ТАСС.

25 февраля журналисты обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%.

Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром». Президент страны Петр Порошенко поручил правоохранительным органам проверить эту информацию.

В свою очередь, в Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

На этом фоне 26 февраля бывший премьер-министр Украины, кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко. По мнению Тимошенко, действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под ст. 111 УК Украины «Государственная измена».