На Украине признали зависимость оборонного комплекса от запчастей из РФ

Оборонный комплекс Украины по-прежнему нуждается в запчастях российского производства. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко 28 февраля.

«Все понимают, что старая советская техника нуждается в ремонте… Поэтому, конечно, оборонный комплекс нуждается в запасных частях из России и бывших стран Варшавского договора», — цитирует Луценко агентство «РИА Новости».

С 2014 года на Украине действует запрет на военно-техническое сотрудничество с Россией. Несмотря на это, украинские журналисты пишут о контрабанде комплектующих российского производства для оборонных предприятий страны.

По некоторым данным, с 2016 года приближенные президента Украины Петра Порошенко продавали контрабандные запчасти из России с наценкой до 300%, а суммы сделок достигали 250 млн гривен (около $9,3 млн). Украинский лидер поручил проверить эту информацию.

На фоне этих данных кандидат на пост главы государства Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко по статье о госизмене.