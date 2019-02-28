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Порошенко внес в раду законопроект о наказании за незаконное обогащение

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Фото: РИА Новости
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Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о наказании за незаконное обогащение.

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В документе данное преступление определено как «приобретение представителем власти в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любому другому лицу».

Максимальное наказание за данное правонарушения может составить 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности, пишет ТАСС.

26 февраля Конституционный суд Украины признал статью о незаконном обогащении не соответствующей принципам верховенства права. Свое решение инстанция объяснила тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Данная статья была внесена в Уголовный кодекс страны в 2015 году по требованию Брюсселя в рамках ассоциации с Евросоюзом, а также в связи с обязательствами Киева перед Международным валютным фондом (МВФ) для предоставления кредитов.

Решение Конституционного суда вызвало резкую критику на Украине, в частности, среди парламентариев, которые называли это шагом к отказу от антикоррупционной реформы и пересмотру упрощенного визового режима с европейскими странами. В ЕС данное решение также сочли недальновидным, напомнив Киеву о его обязательствах, в частности, перед МВФ.

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