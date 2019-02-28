На Украине подсчитали доходы кандидатов в президенты

Денежные активы 44 кандидатов в президенты Украины суммарно составляют 2,23 млрд гривен (почти 5,5 млрд рублей). Почти 37% от этой суммы, а именно 828,18 млн гривен, принадлежат действующему лидеру Петру Порошенко. Об этом сказано в расследовании движения «Чесно», опубликованном 28 февраля.

Кандидат от Радикальной партии Олег Ляшко занимает 10-ю строчку, за ним следует выдвинутый «Оппозиционной платформой — За жизнь» Юрий Бойко.

15-е и 16-е места по активам занимают кандидат от «Слуги народа» Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко соответственно. Глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко находится на 23-й позиции.

При этом в 2017 году Ляшко получил наибольший доход, обогнав Порошенко на 4 млн гривен.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС) от 25 февраля, 26,4% украинцев готовы проголосовать за Зеленского, 18% — за Порошенко и 13,8% — за Тимошенко.