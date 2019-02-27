Волкер пообещал Украине неизменную поддержку США

Вашингтон будет оказывать поддержку Украине и никогда не оставит ее вне зависимости от результатов выборов президента страны. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, выступая в среду, 27 февраля, на международном форуме в Киеве.

Волкер подчеркнул, что США остаются партнерами Украины. «Вы их (реформы. — Ред.) проводите, определяете, а мы будем стоять рядом с вами и сейчас, и во время выборов, и после выборов, независимо от их результатов», — приводит его слова ТАСС.

Также Волкер призвал сделать предстоящие на Украине президентские и парламентские выборы «наичистейшими».

Накануне Волкер встретился с президентом Украины Петром Порошенко на борту американского эсминца «Дональд Кук», который в настоящее время находится в порту Одессы. Украинский лидер в Facebook написал, что визит американских судов «является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины. Россия отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

21 февраля делегация России на Парламентской ассамблее ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов.