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ЦИК Украины зарегистрировала доверенных лиц Порошенко

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Фото: РИА Новости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала четверых доверенных лиц действующего украинского лидера Петра Порошенко на президентских выборах. Об этом сообщается в субботу, 23 февраля, на странице избирательного штаба Порошенко в Facebook.

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Одним из них стал Виталий Ковальчук, занимающий должность первого заместителя администрации президента. Он возглавит избирательный штаб Порошенко.

Вторым членом будет Александр Порхун. Он служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и имеет звания Героя Украины, майора и командира 13-го аэромобильного батальона 95-й бригады.

Также политика будут поддерживать деятели искусства. В их числе советская и украинская актриса театра и кино Ада Роговцева — обладательница звания Герой Украины, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко.

Еще одним участником штаба назван Юрий Щербак — советский и украинский писатель, сценарист, эпидемиолог, публицист, политик, эколог и дипломат.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря прошлого года. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины. Лидером избирательной гонки, согласно данным соцопросов, стал шоумен Владимир Зеленский. Следом за ним идут глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и нынешний президент страны Петр Порошенко.

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