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В Польше назвали возможную победу Зеленского на выборах «страшным событием»

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Бывший президент Польши Александр Квасьневский счел возможную победу шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины «страшным событием».

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В интервью изданию Liga.net экс-глава Польши отметил, что Зеленский — не единственный юморист, ушедший в политику, но президент «без опыта», по его словам, — это страшно.

«Никто не думал о том, что партия Пяти звезд итальянского комика Беппе Грилло сможет претендовать на победу на парламентских выборах (она заняла третье место. — Ред.) И что Дональд Трамп может стать президентом США. Если вы хотите знать мое мнение, то быть президентом без политического опыта — это страшно. Не только для страны, но и для самого человека», –– цитирует Квасьневского «Газета.ру».

При этом он не исключил, что у Зеленского есть шансы на победу.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно последним опросам, лидером предвыборной гонки является Зеленский, следом за ним идут лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и нынешний президент Петр Порошенко.

18 февраля мэр Киева Виталий Кличко назвал Зеленского опасным для Украины.

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