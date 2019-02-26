Порошенко и Волкер встретились на борту ракетного эсминца США
Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером на борту американского ракетного эсминца USS Donald Cook («Дональд Кук»), который прибыл в Одессу. Об этом украинский лидер сообщил в своем Facebook.
«Сегодняшний визит американских судов в Одессу является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном», — похвалился политик.
При этом он подчеркнул, что заход эсминца в Черное море — это «важный сигнал» Кремлю о том, что Крым «является украинским».
Свой пост Порошенко снабдил фотографиями встречи. На снимках присутствуют американский посол Мари Йованович и министр обороны Украины Степан Полторак.
«Дональд Кук» пришвартовался в Одессе 25 февраля и намерен пробыть там до 27 февраля. Он несет на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км. В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где гостил пять дней.
Военные корабли США и других стран НАТО стали регулярно появляться в Черном море после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе.
25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом.