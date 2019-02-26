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Порошенко и Волкер встретились на борту ракетного эсминца США

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Фото: facebook.com/Петро Порошенко
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Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером на борту американского ракетного эсминца USS Donald Cook («Дональд Кук»), который прибыл в Одессу. Об этом украинский лидер сообщил в своем Facebook. 

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«Сегодняшний визит американских судов в Одессу является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном», — похвалился политик. 

При этом он подчеркнул, что заход эсминца в Черное море — это «важный сигнал» Кремлю о том, что Крым «является украинским».

Свой пост Порошенко снабдил фотографиями встречи. На снимках присутствуют американский посол Мари Йованович и министр обороны Украины Степан Полторак.

«Дональд Кук» пришвартовался в Одессе 25 февраля и намерен пробыть там до 27 февраля. Он несет на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км. В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где гостил пять дней.

Военные корабли США и других стран НАТО стали регулярно появляться в Черном море после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом.  

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