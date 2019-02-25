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Американский ракетный эсминец зашел в Одессу на три дня

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook, DDG75) утром в понедельник, 25 февраля, вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль пришвартовался у 16-го причала Морвокзала и пробудет в городе три дня — до 27 февраля включительно, сообщает местное издание «Думская». 

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«Дональд Кук» в очередной раз зашел в акваторию Черного моря с 19 февраля. Он несет на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км. В январе эсминец заходил в порт грузинского города Батуми, где гостил пять дней. 

USS Donald Cook относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Длина корабля составляет 154 м, ширина 20 м, осадка 9 м. Может развивать скорость до 32 узлов (почти 60 км/ч).

Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение. Эсминец ввели в строй в августе 1998 года.

Военные корабли США и других стран НАТО стали регулярно появляться в Черном море после задержания Москвой трех украинских судов в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате они были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом.

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