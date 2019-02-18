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Названы сроки спуска на воду корвета «Дерзкий»

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Судостроительный завод «Северная верфь» планирует спустить на воду корвет «Дерзкий» в 2021 году, сообщили в пресс-службе предприятия. 

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«Сейчас сформированы второй и третий блоки корпуса, продолжается формирование секций первого блока. После стыковки первого, второго и третьего блоков строители начнут установку фундаментов, насыщения, прокладку трубопроводов, монтаж донно-бортовой арматуры», — рассказали в пресс-службе, сообщает приводит ТАСС

В предприятии уточнили, что техническая готовность «Дерзкого» к концу февраля составит 12%. Уже в марте корабль должен перейти из эллинга на штатное стапельное место, чтобы освободить производственную площадку под строительство рыболовецких судов. 

«Дерзкий» — первый корвет проекта 20386 — был заложен осенью 2016 года на стапелях судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. В его конструкции используется целый ряд инновационных идей и разработок. Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу.

Внешне «Дерзкий» будет выглядеть футуристично. Судя по представленным ЦКМБ «Алмаз» моделям, у корабля единственная надстройка, которая выполнена по технологии «стелс». В ней спрятаны радиоэлектронное оборудование, часть вооружения и другие палубные узлы и механизмы корабля. На корме корвета располагается вертолетная площадка. На ней может базироваться и отряд вертикально взлетающих дронов. Корабль с газотурбинной установкой должен развивать скорость до 32 узлов и без захода в порт может пройти до 5 тыс. морских миль за 30 суток.

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