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На позиции ВСУ в Донбассе прибыли американские разведчики

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Фото: TASS/Zuma/Staff Sgt. Amy Picard
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Страны НАТО намерены превратить Украину в площадку для ведения диверсионной войны, заявил атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов.

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По его словам, в зону проведения операции объединенных сил в Донбассе прибыли американские разведчики с целью проведения ревизии и анализа поступившего из США вооружения. Такие меры последовали из-за коррупции в среде украинских военных, пояснил Селиванов. 

«Как сообщают нам наши источники в украинском военном ведомстве, американцы остались увиденным недовольны, о чем в резкой форме сообщили сопровождающим их офицерам из Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВС Украины», — рассказал он телеканалу РЕН ТВ.  

Как добавил активист, параллельно с разведчиками в страну прибыл советник США по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер. Он проводит встречи с руководством госпредприятия «Укроборонпром» и другими оборонщиками. 

Селиванов подчеркнул, что всё это свидетельствует о планах США, Канады, Британии и других государств Североатлантического альянса превратить Украину в площадку для диверсионной войны.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

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