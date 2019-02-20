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Порошенко заявил о риске техногенной катастрофы в Донбассе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН заявил об ухудшении экологической ситуации в Донбассе.

По его словам, региону грозит техногенная катастрофа.

«Возле контактной линии существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов… могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», –– цитирует его агентство УНИАН.

В частности, проблемой Порошенко назвал затопленные угольные шахты, которые создают риск загрязнения воды.

Ранее 20 февраля в Росрыболовстве обвинили Украину в нанесении серьезного вреда экологии Черного моря. В ведомстве отметили, что страна сбрасывает в акваторию пресную воду.

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