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Двое погибли при подрыве автомобиля в ДНР

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Фото: РЕН ТВ
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Число погибших при подрыве автомобиля в районе населенного пункта Еленовка в Донбассе возросло до двух человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ДНР.

Ранее сообщалось, что гражданский автомобиль подорвался на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка.

Представитель ДНР рассказал, что находившийся за рулем автомобиля мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла позже в больнице. Еще один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывают помощь.

По словам выжившего пассажира, в момент происшествия водитель транспортного средства съехал на обочину, но не справился с управлением и машину занесло.

Ранее, 18 февраля, три мощных взрыва прогремели в центре Донецка. Рядом с местами взрывов располагаются резиденция главы ДНР и гостиница, где живут представители миссии ОБСЕ. Оказалось, что сработавшие бомбы были самодельными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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