В ДНР рассказали о подготовке СБУ к покушению на Медведчука

В ДНР рассказали, что Киев готовит покушение на лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 21 февраля сообщает Пятый канал.

По словам пресс-офицера министерства госбезопасности ДНР Михаила Попова, задача по ликвидации Медведчука возложена на полк спецназа, штаб которого располагается в городе Хмельницкий. Он также подчеркнул, что киллеров тренируют американские профессионалы. Уточняется, что ликвидацию хотят провести под видом нападения националистов.

Также, по данным ДНР, покушение курирует руководитель главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба, а за Медведчуком и другими потенциальными жертвами СБУ ведет слежку.

5 февраля стало известно, что генпрокуратура Украины внесла в единый реестр досудебных расследований данные о совершении Медведчуком преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Госизмена». Причиной этого стало предложение политика создать автономный регион Донбасс в составе страны.

На данный момент официальных обвинений Медведчуку не предъявлено. Как рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, процессуальные решения по делу политика будут приняты после проведения лингвистической экспертизы его заявлений об автономии Донбасса.

Сообщения об открытии уголовного производства в отношении политика в Москве сочли тревожными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае возбуждения дела такие действия следует расценивать как «очередную политическую репрессию».