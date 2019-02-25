Украинские букмекеры не смогли выявить фаворита президентской гонки

Украинские букмекеры впервые за месяц до выборов не могут выявить фаворита президентской гонки из-за почти равных коэффициентов у основных претендентов на высший государственный пост, пишет ТАСС в понедельник, 25 февраля.

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), 26,4% респондентов готовы отдать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского. Действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают 18% избирателей. На третьей строчке расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,8%.

Фирмы, принимающие ставки, отмечают, столь неопределенная ситуация снижает шансы клиентов на серьезный выигрыш. «Букмекеры принимают ставки на победу на выборах <…> президента Петра Порошенко в пропорции 1:2,008–1:2,10 <…> лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 1:2,08–1:4,50 <…> шоумена Владимира Зеленского — 1:2,28–1:2,40», — цитирует агентство портал «Украинские новости».

По прогнозам экспертов, все трое претендентов скорее всего, выйдут во второй тур. Однако наиболее вероятными парами социологи называют пары Зеленский и Порошенко или Зеленский и Тимошенко.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за высший государственный пост будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.