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Опрос показал отношение россиян к итогам выборов президента Украины

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Фото: TASS/Zuma/ZEUS
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Россияне сомневаются в том, что итоги выборов президента Украины будут соответствовать воле народа. Такого мнения придерживаются 68% участников опроса, проведенного ВЦИОМ.

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О том, что выборы пройдут честно, социологам заявили лишь 3% опрошенных россиян. 12% допустили незначительные нарушения на выборах, которые не окажут влияния на результат, сообщает 27 февраля сообщает «РИА Новости».

При этом большинство респондентов не верят в улучшение отношений Москвы и Киева после выборов. Так ответили 59% опрошенных, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Опрос среди россиян старше 18 лет провели 24 февраля. В ходе телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров опросили 1,6 тыс. респондентов.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, за высший государственный пост будут бороться 44 кандидата, что является рекордным числом в современной истории страны.

Согласно последним данным Киевского международного института социологии (КМИС), на сегодняшний день 26,4% респондентов готовы отдать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского. Действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают 18% избирателей. На третьей строчке — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,8%.

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