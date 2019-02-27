Предвыборные удары: число провокаций в Донбассе выросло в 1,5 раза

Украина за последние две недели повысила количество обстрелов на мариупольском и донецком направлениях в Донбассе. Число провокаций со стороны ВСУ возросло в полтора раза — за день проходит больше 30 обстрелов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Источники в руководстве республики отметили, что также существует проблема активизации украинских диверсионных групп, которые пытаются проникнуть на территорию Донбасса. По их словам, в Донецке ждут усиления военных провокаций Киева с приближением выборов на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров еще на прошлой неделе заявил о подготовке украинскими властями очередных провокаций в Керченском проливе. Министр отметил, что официальный Киев сейчас пытается даже привлечь к планам отдельные страны НАТО. Однако крымское направление остается не единственной целью Украины. Как пояснил «Известиям» Эдуард Басурин, «на линии соприкосновения провокации происходят ежедневно» и даже усиливаются.

— Буквально каждый день увеличивается количество обстрелов с применением запрещенного вооружения. А обстрелы — это и есть провокации, — отметил он. — Если сравнивать с предыдущими двумя неделями, то фиксируется увеличение в полтора раза. Речь идет о более 30 обстрелах в день. Основные направление — юг и Донецк, то есть мариупольское и донецкое направления.

Эдуард Басурин добавил, что пока удается избежать масштабного наступления ВСУ, так как планы Киева удалось обнародовать заранее.

Источники «Известий» в руководстве республики отметили, что серьезной проблемой остаются действия украинских диверсионных групп, которые стремятся незаконно попасть на территорию Донбасса с целью дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

— Ожидаем, что с приближением выборов на Украине число попыток диверсантов проникнуть на нашу территорию будет расти. Их цели — инфраструктура, а также общая дестабилизация обстановки в республике, — сказал один из собеседников.

В Верховной раде также считают, что усиление военной активности на востоке связано с попыткой поднять рейтинг нынешнего президента Петра Порошенко среди радикально настроенных граждан. Парламентарий от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий пояснил «Известиям», что украинский лидер вполне способен создать такую ситуацию, чтобы в случае необходимости остаться на время у власти, введя чрезвычайное положение.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Действующему лидеру Петру Порошенко за последние дни удалось поднять свой рейтинг с 12% на 18% и обойти председателя «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Тем временем возглавляет предвыборную гонку комик Владимир Зеленский, за которого готово проголосовать около 30% граждан страны.

В преддверии выборов на Украине наблюдается всеобщее нагнетание обстановки, а националистически настроенные политики пытаются с помощью антироссийской риторики сохранить свои посты. В частности, Петр Порошенко недавно анонсировал вторую попытку прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Однако если в конце ноября прошлого года провокация осуществлялась ВМС Украины, то на этот раз украинский президент пообещал отправить к российской морской границе неких добровольцев.

Кроме того, 26 февраля Петр Порошенко запретил российским гражданам быть наблюдателями на предстоящих выборах. В том числе под ограничения попали россияне, аккредитованные от ОБСЕ, несмотря на то что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев допустить российских специалистов на выборы в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. В противном случае, по мнению дипломата, «люди имеют право поставить под сомнение выборы». Постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич назвал решение Верховной рады грубейшим нарушением международно-правовых норм и обязательств Киева в рамках организации.

Российские власти и представители самопровозглашенных республик Донбасса в конце года уже раскрывали планы Киева о повторении вооруженных провокаций близ Крыма, а также на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. Именно благодаря заблаговременному анонсированию намерений Украины удалось избежать эскалации ситуации на обеих направлениях.

Ранее сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заверил «Известия», что полуостров надежно защищен и любые попытки Киева «на границе с Крымом или в Керченском проливе будут пресечены мгновенно». Он также допустил, что украинские власти способны пойти на обострение в ДНР и ЛНР в надежде на срыв выборов, если их не будут устраивать потенциальные результаты.