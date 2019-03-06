Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»

Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.

Так дипломат прокомментировал слова кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера, который в эфире австрийского телеканала заявил, что Украина никогда не имела отношения к Крыму.

«Украина — это единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, в свое время крестилась именно в Крыму (большинство историков полагают, что в Константинополе. — Ред.). И не случайно государство называлось не Московская, а Киевская Русь. Потому что Москва была на тот момент простым болтом», –– написал посол в Facebook.

«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», –– добавил он.

Также Щерба высказал свое видение Крымской войны 1853–1856 годов. По его мнению, слова о «пропитанной русской кровью» крымской земле не совсем верны, так как в войне «насильно» участвовали украинские крестьяне.

Украинские политики не раз делали сомнительные заявления об исторических событиях.

Так, в июле прошлого года президент страны Петр Порошенко назвал крещение Руси европейским выбором князя Владимира, а 1 марта глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины, а Киев не раз спасал Европу от Османской империи.

Кроме того, попытки приписать Украине какие-либо достижения встречаются и в школьных украинских учебниках.

Ранее пользователей соцсетей привел в недоумение украинский учебник по географии, в котором говорилось, что украинцы завезли пшеницу в США, Россию и Аргентину, и теорию космических полетов разработали также уроженцы Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает полуостров своей территорией.