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В Германии заявили о потере Западом интереса к статусу Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Власти европейских стран понимают необратимость процесса интеграции Крыма в Россию и все реже поднимают вопрос о статусе региона. Об этом заявил глава фракции партии «Левые» в парламенте города Квакенбрюк в Германии Андреас Маурер 3 марта.

«Все высказывания нынешних политиков Украины, которые говорят, что смогут вернуть Крым, на Западе всерьез уже не воспринимают, так как понимают, что это невозможно», — цитирует политика агентство «РИА Новости».

По словам Маурера, такое положение дел невыгодно Киеву, поэтому украинские власти пытаются поднять вопрос о статусе полуострова, устраивая провокации у российских границ.

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На данный момент политик прорабатывает будущий визит в Крым крупной немецкой делегации.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. Корабли совершали опасные маневры и в результате были задержаны силой. В Москве инцидент назвали провокацией, нужной Киеву для создания международного скандала. 

В конце февраля США порекомендовали Украине не направлять больше военные корабли в Керченский пролив, добавив, что впредь Вашингтон и Брюссель не поддержат подобные решения Киева.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина до сих пор считает Крым своей территорией,  «назначает» на полуострове своих представителей и угрожает военной силой.

Так, в феврале украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря. 1 марта глава украинского МИДа Павел Климкин предложил построить военные центры вдоль всего побережья Украины.

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