Украине пригрозили отменой безвизового режима с ЕС

Украина может потерять безвизовый режим с Европейским союзом, а также финансовую поддержку от Международного валютного фонда (МВФ), сообщила пресс-служба международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Причиной недовольства стала отмена Конституционным судом (КС) Украины статьи Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. Transparency International назвала такой шаг нарушением международных обязательств Киева. В организации заявили, что это решение существенно ослабляет антикоррупционное законодательство и подрывает около 65 открытых судебных разбирательств, в том числе четыре дела, которые ведутся в настоящий момент в отношении высокопоставленных чиновников.

«Если систематические проблемы украинского законодательства не будут разрешены, а судебные дела по незаконному обогащению будут заброшены, многие достижения антикоррупционной политики государства окажутся напрасными», — заявили в Transparency International, подчеркнув, что обвиняемые в коррупции чиновники должны привлекаться к ответственности. Организация призвала власти страны немедленно принять все необходимые меры для того, чтобы исправить ситуацию.

28 февраля сообщалось, что Европейский союз счел недальновидным решение украинского Конституционного суда об отмене уголовной статьи о незаконном обогащении, так как это негативно скажется на борьбе с коррупцией в стране.

27 февраля КС Украины признал статью о незаконном обогащении неконституционной. В решении суда говорится, что эта норма не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности, так как подозреваемые должны сами доказывать законность своего капитала.

Украина и Евросоюз подписали законодательные акты, необходимые для введения безвизового режима, в мае 2017 года. При этом, согласно договоренностям, обязательное условие безвизового въезда для украинцев в страны – члены ЕС — наличие биометрического паспорта. Кроме того, граждане республики могут пребывать на территории сообщества 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.