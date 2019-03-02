Порошенко оценил возможность закрытия рынков ЕС для Украины

Евросоюз не будет закрывать рынки для украинских товаров, заявил президент Украины Петр Порошенко на форуме в Одессе в субботу, 2 марта. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Прямой».

По словам главы государства, в настоящий момент 42,6% украинских товаров продаются в страны ЕС, и в ближайшем будущем доля экспорта может возрасти до 50%.

«И никто там уже для нас рынков не закроет, никто не будет выдвигать политические требования, это надежный и самый большой в мире рынок», — цитирует Порошенко «РИА Новости».

По его словам, за счет Евросоюза удалось компенсировать существенную потерю на российских рынках и вывести украинскую экономику «из пике».

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано в 2014 году. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран Евросоюза. Документ также предусматривает создание зоны свободной торговли, расширение секторального сотрудничества, а также изменения в области финансов и борьбы с мошенничеством. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок Европейского союза.

11 декабря 2018 года на Украине был опубликован закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.