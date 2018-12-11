На Украине опубликовали закон об отмене договора о дружбе с РФ

В печатном издании Верховной рады «Голос Украины» опубликован текст закона о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом 11 декабря сообщает «РИА Новости».

В украинской газете указано, что принятый документ вступит в силу 12 декабря. Согласно положениям закона, действие договора между Киевом и Москвой прекратится 1 апреля 2019 года.

«Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия», — указано в документе.

«Газета.ру» отмечает, что за законопроект проголосовали 277 народных депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря заявил, что решение Киева не пролонгировать договор о дружбе с Россией вызывает сожаление Кремля.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон. Он является основополагающим документом отношений двух стран и предполагает стратегическое партнерство.

Отношения между странами ухудшились после госпереворота на Украине, последовавшего за ним вооруженного конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 году.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил в своем Twitter, что подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года.