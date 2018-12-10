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В Кремле высказались о разрыве Украиной договора о дружбе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Решение Киева не пролонгировать договор о дружбе с Россией вызывает сожаление Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 10 декабря.

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«Очевидно одно: вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», — приводит его слова ТАСС

Чиновник пояснил, что с точки зрения Кремля решение разорвать договор о дружбе является проявлением неуважения к украинцам. 

Песков также выразил сожаление, что украинское руководство принимает «такие опрометчивые решения».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон. Он является основополагающим документом отношений двух стран и предполагает стратегическое партнерство.

Отношения между странами ухудшились после госпереворота на Украине, последовавшего за ним вооруженного конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 году.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил в своем Twitter, что подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года.

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