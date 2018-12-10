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Договор о дружбе между Украиной и Россией прекратит действие с апреля

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года. Об этом он написал в понедельник, 10 декабря, на своей странице в Twitter. 

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«Закон Украины №0206 «Про прекращение действия договора о дружбе, сотрудничеству и партнерству между Украиной и Российской Федерацией». Подписано», — говорится в сообщении.

В сентябре текущего года Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не продлевать соглашение. Соответствующий законопроект Верховная рада одобрила 6 декабря.

В Кремле отметили, что действия Киева только ухудшат и так находящиеся в глубоком кризисе отношения. В Москве подчеркнули, что украинские власти поступили неразумно, решившись на этот шаг.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, разрыв договора — следствие политики, которую избрал Порошенко. Сенатор отметил, что подобными действиями Киев провоцирует Россию «на какие-то неадекватные шаги для того, чтобы попытаться все-таки оказать влияние на предстоящие президентские выборы на Украине». Голосование пройдет в стране 31 марта 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон. Он является основополагающим документом отношений двух стран и предполагает стратегическое партнерство.

Отношения между странами ухудшились после госпереворота на Украине, последовавшего за ним вооруженного конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 году.

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