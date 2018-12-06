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В Совфеде связали разрыв Договора о дружбе с выборами на Украине

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Известиям» решение Украины не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года. Соответствующий законопроект Верховная рада одобрила 6 декабря.

«Я думаю это следствие политики, которую избрал господин Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. — «Известия») — целенаправленно разрывать отношения с Москвой. Он провоцирует Россию на какие-то неадекватные шаги для того, чтобы попытаться все-таки оказать влияние на предстоящие президентские выборы на Украине», — заявил Джабаров.

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В один ряд с разрывом документа сенатор поставил провокацию в Керченском проливе, запрет на въезд на Украину российским мужчинам от 16 до 60 лет, а также регулярные обвинения в адрес Москвы на всех международных площадках. 

Украина может пойти на очередную провокацию, не исключил первый зампред комитета Совфеда. «Либо на юго-востоке Украины с целью побудить Россию вмешаться и взять под защиту население эти непризнанных республик. Либо вообще спровоцируют какой-то конфликт на нашей границе», — сказал Джабаров.

При этом он добавил, что Россия не поддастся на эти провокации и будет до последнего стараться любые разногласия решать мирным путем.

В то же время сенатор выразил опасения, что Порошенко своими провокациями отрезал себе все пути к отступлению и «будет идти теперь до конца».

«Ему необходимо сорвать выборы. Если он все-таки вынужден будет их провести, значит, в последний момент он попытается их сфальсифицировать. Но это очень опасная игра, он понимает, что даже его покровители на Западе это не одобрят и он может поплатиться. Поэтому, к сожалению, договор для этого и разрывается. Чтобы развязать себе руки», — заключил сенатор.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом отношений двух стран и предполагает стратегическое партнерство.

В сентябре текущего года Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не продлевать соглашение. В Кремле отметили, что действия Киева только ухудшат и так находящиеся в глубоком кризисе отношения. В Москве подчеркнули, что украинские власти поступили неразумно, решившись на этот шаг.

Отношения между странами ухудшились после госпереворота на Украине, последовавшего за ним вооруженного конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 году.

Новый виток обострения в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября 2018 года, когда корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море.

Суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и опасно маневрировали. В результате пограничники РФ применили силу для их остановки. Украинских моряков арестовали, суда доставили в Керчь.

После случившегося в ряде областей Украины было введено военное положение, которое продлится до 26 декабря. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

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