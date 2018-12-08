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Украинские националисты потребовали запретить российский бизнес

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Фото: РИА Новости
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Украинская ультраправая партия «Национальный корпус» передала президенту страны Петру Порошенко письмо с требованиями запретить российским компаниям вести бизнес на Украине. Об этом было заявлено 7 декабря на митинге на Площади Независимости, а затем и у стен администрации главы государства, где собралось более тысячи националистов. 

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Чиновник президентской администрации пообещал присутствующим «рассмотреть требования и ответить на них в соответствии с законом», сообщает ТАСС.

Отмечается, что националисты просят полностью разорвать дипотношения с Россией и все общие договоры, в том числе о совместном использовании Азовского моря.

6 декабря депутаты Верховной рады решили не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после 1 апреля 2019 года. За разрыв соглашения проголосовали 277 парламентариев, еще 20 выступили против.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее прокомментировал «Известиям» данное решение. По его словам, цель нынешнего президента Украины  — целенаправленно разрывать отношения с Москвой.

В сентябре текущего года Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не продлевать соглашение. В Кремле отметили, что действия Киева только ухудшат и так находящиеся в глубоком кризисе отношения. В Москве подчеркнули, что украинские власти поступили неразумно, решившись на этот шаг.

Отношения между странами ухудшились после госпереворота на Украине, последовавшего за ним вооруженного конфликта на Донбассе и присоединения Крыма к России в 2014 году.

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