Молодые люди в Киеве устроили акцию дружбы с российским флагом

Двое молодых людей пришли в центр Киева, обернувшись флагами России и Украины. Свою акцию они назвали «Обнимемся, братья» и приурочили к демонстрации дружбы между странами.

Как пишет РЕН ТВ, реакция прохожих была разной. Некоторые отмечали, что ребята большие молодцы, другие едва сдерживались от негатива. Молодые люди разместили видео акции в соцсети, где многие назвали ее маскарадом и провокацией.

При этом отмечается, что украинская полиция переписала личные данные участников шествия и направила их в Службу безопасности Украины.

В настоящее время в ряде граничащих с Россией областей Украины действует военное положение, введенное после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На фоне этого 30 ноября украинская погранслужба запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.