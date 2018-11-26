В Испании оправдали активисток Femen после акции в соборе

Две активистки феминистского движения Femen, устроившие акцию в соборе Альмудена в центре Мадрида, были оправданы городским судом. Об этом 26 ноября сообщает агентство Europa Press.

Акция в защиту прав женщин на аборт прошла в июне 2014 года. Полуобнаженные девушки приковали себя наручниками к кресту в церкви. Прокуратура Испании просила для них девять месяцев лишения свободы, так как активисток обвиняли в оскорблении религиозных чувств. Решение суда может быть обжаловано.

Последняя акция движения Femen прошла в Мадриде 18 ноября на митинге сторонников диктатора Франсиско Франко в честь годовщины его смерти. Одна из активисток забралась на сцену, затем на нее набросились участники демонстрации. В конфликт вмешалась полиция.

Femen — это украинское незарегистрированное женское движение. Оно получило известность благодаря эпатажным акциям протеста, во время которых девушки обнажают грудь, чтобы привлечь внимание.

Так, 28 февраля две активистки движения были задержаны в Киеве в толпе журналистов, ожидавших пресс-конференцию президента Украины Петра Порошенко. Обеих девушек увезли в районный отдел полиции.