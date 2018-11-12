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В поликлиниках Москвы пройдет акция «Международный день без табака»

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Фото: Depositphotos
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Москвичи смогут с 12 по 15 ноября пройти бесплатные скрининговые обследования и узнать о современных методах профилактики никотиновой зависимости в рамках акции «Международный день без табака». Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

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В честь Дня отказа от курения все желающие смогут определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе и соединения гемоглобина и угарного газа в крови. Все мероприятия будут проходить в соответствии с режимом работы поликлиник города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, горожане смогут послушать лекции о вреде курения, современных методах лечения и профилактики никотиновой зависимости, а также посетить школу по отказу от курения. В образовательных учреждениях Москвы пройдут выездные мероприятия. Со списком столичных медицинских организаций, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Как напоминает агентство городских новостей «Москва», день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. В этот день обычно проходят акции по борьбе с курением. В 2018 году Международный день отказа от курения пройдет 15 ноября.

5 ноября сообщалось, что американские специалисты посоветовали бросать курить не позже 40–45 лет, поскольку сердечно-сосудистая система полностью приходит в порядок лишь через 16 лет после отказа от табака.

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