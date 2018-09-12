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Минтранс поддержал идею создать курилки в московских аэропортах

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В чистых зонах столичных аэропортов могут создать помещения для курения. Как сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР) 12 сентября, инициативу поддержал Минтранс.

Законопроект подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский. В ответ на его запрос первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов отметил, что большинство зарубежных воздушных гаваней оборудованы подобными комнатами для курения.

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Кроме того, по мнению Алафинова, курящие граждане нарушают существующий запрет и курят в неположенных местах, чем мешают некурящим пассажирам.

В аэропортах Москвы отметили, что порой гражданам приходится по несколько часов проводит в закрытых зонах аэропортов, не имея возможности выйти за пределы терминала. Из-за этого пассажиры курят в туалетах, пеленальных комнатах и иных помещениях, непредназначенных для этого.

Боярский внес проект закона в нижнюю палату парламента в ноябре 2017 года. В мае документ поддержали большинство членов комитета Госдумы по охране здоровья, однако законопроект был направлен на доработку. На данный момент документ по-прежнему находится на рассмотрении.

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