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Ученые доказали вредность электронных сигарет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Значительная часть вызывающих рак химических соединений, используемых в электронных сигаретах, осаждается в легких.

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Ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни в ходе эксперимента пришли к такому выводу после анализа данных вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, которые были собраны до и после использования электронных сигарет.

По результатам эксперимента удалось установить, что средняя концентрация альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания, в выдыхаемом воздухе в 10 раз выше после сеанса курения, чем до него.

Также ученые выяснили, что при этом значительное количество опасного формальдегида оседает в организме человека, сообщает портал EurekAlert!.

Ученые Калифорнийского университета США ранее выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с вредом от курения сигарет. Следовательно, мнение, что кальяны наносят меньший вред, чем сигареты, не оправдано.

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