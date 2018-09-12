Ученые доказали вредность электронных сигарет

Значительная часть вызывающих рак химических соединений, используемых в электронных сигаретах, осаждается в легких.

Ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни в ходе эксперимента пришли к такому выводу после анализа данных вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, которые были собраны до и после использования электронных сигарет.

По результатам эксперимента удалось установить, что средняя концентрация альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания, в выдыхаемом воздухе в 10 раз выше после сеанса курения, чем до него.

Также ученые выяснили, что при этом значительное количество опасного формальдегида оседает в организме человека, сообщает портал EurekAlert!.

Ученые Калифорнийского университета США ранее выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна сопоставим с вредом от курения сигарет. Следовательно, мнение, что кальяны наносят меньший вред, чем сигареты, не оправдано.