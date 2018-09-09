Обама сознался в курении в Диснейленде

Бывший президент США Барак Обама рассказал, как в студенческие годы закурил в Диснейленде, и его вывела охрана. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщило издание The Hill.

По словам Обамы, он пошел в парк с друзьями, они закурили, и за это все вместе были выгнаны.

Экс-президент особо подчеркнул, что они курили простые сигареты.

7 сентября генеральный директор Tesla Илон Маск в прямом эфире закурил сигарету с марихуаной, предложенную ведущим. ВВС США пока не лишили предпринимателя секретного доступа из-за курения марихуаны, но изучают его поведение.