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Обама сознался в курении в Диснейленде

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Бывший президент США Барак Обама рассказал, как в студенческие годы закурил в Диснейленде, и его вывела охрана. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщило издание The Hill.

По словам Обамы, он пошел в парк с друзьями, они закурили, и за это все вместе были выгнаны.

Экс-президент особо подчеркнул, что они курили простые сигареты.

7 сентября генеральный директор Tesla Илон Маск в прямом эфире закурил сигарету с марихуаной, предложенную ведущим. ВВС США пока не лишили предпринимателя секретного доступа из-за курения марихуаны, но изучают его поведение.  

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